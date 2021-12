Gabon: Sahle-Work Zewde fait le point de la situation sécuritaire en Ethiopie à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 17 décembre 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a échangé au Palais Rénovation avec son Homologue de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde. Occasion pour cette dernière d’évoquer avec le numéro un gabonais de la situation sécuritaire et la crise que traverse ce pays d’Afrique de l’Est.

En séjour pour la première fois en terre gabonaise, le Chef d’Etat Ethiopien a abordé avec son homologue des sujets d’intérêt commun. Ainsi, au menu de cette rencontre, il y avait la question du renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre le Gabon et l’Ethiopie mais aussi les questions d’actualité de l’heure, de paix et de sécurité.

Occasion pour Sahle-Work Zewde de faire le point au Président de la République de la situation sécuritaire et la crise qui existe entre le Gouvernement fédéral et le Tigré. « Elle a fait état des avancées réalisées par le Gouvernement éthiopien dans le cadre de la résolution de ce conflit qui perdure depuis plus d’un an », indique le communiqué de la présidence de la République.

Le Président éthiopien a tenu à saluer l’implication d’Ali Bongo Ondimba sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité à l’échelle régionale, continentale et internationale. Elle a relevé l’engagement du Chef de l’Etat en matière de promotion des femmes gabonaises à des postes décisionnels.