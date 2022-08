Gabon-Rwanda: l’ANPI s’allie à RDB pour renforcer la coopération en matière d’investissement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 03 août 2021 s’est déroulée la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) et le Rwanda Development Board (RDB). Un accord qui a pour objectif d’accroître de manière significative la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des investissements.

C’est des mains du directeur général de l’ANPI Gabon Ghislain Moandza Mboma et du directeur général adjoint de RDB Zephanie Niyonkuru qu’a été paraphé ce ce mémorandum d’entente entre ces deux entités. Une signature qui marque un tournant décisif et qui vient matérialiser leur volonté de collaborer de manière active dans la perspective de promouvoir et développer de manière commune les secteurs économiques prioritaires dûment identifiés mais également la coopération en matière d’investissement.

De manière pratique, il s’agira pour les deux administrations de travailler à la facilitation des engagements entre les entreprises gabonaises et rwandaises exerçant dans les secteurs moteurs de la transformation économique tels que l’agriculture et la manufacture. « Ce Protocole d’Entente vise également à favoriser l’échange d’informations entre les deux entités et le renforcement des capacités des personnels dans les domaines de la promotion des investissements et de l’image pays », indique le communiqué de l’ANPI Gabon.

Pour information le Rwanda Development Board (RDB) est un département gouvernemental qui intègre toutes les agences gouvernementales chargées d’attirer, de retenir et de faciliter les investissements dans l’économie nationale du Rwanda.