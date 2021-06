Gabon-Russie: le renforcement de la coopération au cœur de l’échange entre Ali Bongo et Ilias F. Iskandarov

Ce jeudi 03 mai 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer de Libreville l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon Ilias F. Iskandarov. Occasion pour le président de la République de saluer les relations bilatérales entre le Gabon et la Russie et réaffirmer sa volonté d’accentuer la coopération entre les deux pays.

S’achemine-t-on vers un rapprochement stratégique entre Libreville et Moscou ? C’est la question qui taraude les esprits surtout avec la multiplication des rencontres entre les autorités des deux pays. En effet, après l’échange entre le ministre des Affaires étrangères Pacome Moubelet Boubeya et son homologue russe Sergueï Lavrov le jeudi 27 mai dernier, le chef de l’Etat a reçu l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon.

Occasion pour le président Ali Bongo Ondimba de souligner la détermination des deux pays de « renforcer très sensiblement leur coopération en matière diplomatique, économique, énergétique, sanitaire et de défense ». « Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté plus générale du Gabon d’élargir ses partenariats à l’international afin de profiter de nouvelles opportunités », a indiqué le chef de l’Etat.



Cette rencontre dans un contexte de rapprochement de plus en plus visible intervient au moment où s’est ouvert depuis ce 02 juin 2021 le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Placé sous le thème « De nouveau ensemble : l’économie d’une nouvelle réalité », cette rencontre tournera autour de 5 thématiques notamment le monde à l’époque post pandémique; Russie : les objectifs de développement jusqu’en 2030; les questions sociales du développement mondial; les technologies au service des entreprises dans le contexte de la digitalisation et du développement innovant et l’accès aux médicaments.