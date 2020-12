Gabon-Russie: Ghislain Moandza Mboma et Ilias Iskandarov pour une diplomatie économique intensifiée

Installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) le jeudi 26 novembre dernier, Ghislain Moandza Mboma n’aura pas perdu une seconde pour se mettre au travail. La preuve avec la rencontre qu’il a ee le mercredi 02 décembre 2020 avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon Ilias Iskandarov avec en point d’orgue la redynamisation des relations économiques entre les deux pays.

Conscient du rôle majeur de l’Agence nationale de promotion des investissements dans la politique de diversification de l’économie impulsée par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, Ghislain Moandza Mboma multiplie les contacts avec les partenaires économiques du Gabon. C’est dans ce cadre qu’il a tenu à échanger avec le diplomate russe afin de redynamiser le cadre coopératif des relations de diplomatie économique entre le Gabon et ce pays.

Lors de cette rencontre, les deux hommes ont essentiellement échangé sur le renforcement des relations bilatérales et sur la mise en place des stratégies d’appui au développement de la diplomatie économique entre les deux pays. Il s’agira de trouver de nouveaux formats de coopération et d’ identifier des intérêts communs relatifs aux opportunités d’affaires et d’investissement offertes réciproquement.

A cet effet, Ilias F. Iskandarov a réaffirmé la volonté de son pays d’entretenir des relations privilégiées avec les pays africains, notamment le Gabon, dans plusieurs domaines mais également d’étudier les mécanismes favorisant le renforcement de la coopération.