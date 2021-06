Gabon-Russie: échange fructueux entre Pacome Moubelet Boubeya et Sergei Lavrov

Ce jeudi 27 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères Pacome Moubelet Boubeya a échangé avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des relations bilatérales entre les deux pays mais aussi la possibilité d’un renforcement dans les domaines économiques et sociales.

Lors de cet échange qui s’est voulu convivial, les deux hommes ont fait un tour d’horizon des relations d’amitié russo-gabonaises, y compris l’approfondissement du dialogue politique, l’intensification de la coopération mutuellement bénéfique dans le domaine économique et social. Une rencontre qui intervient au moment où le Gabon s’est lancé inlassablement vers une diversification de ses partenaires.

Ainsi, Pacome Moubelet Boubeya et Sergueï Lavrov ont évoqué la possibilité de la mise en œuvre de projets conjoints, notamment dans l’exploitation des ressources minières, dans le secteur énergétique et dans le développement d’infrastructures du Gabon. Il a été également question de la préparation et du contenu de l’agenda du second sommet Russie-Afrique prévu pour l’année 2022.

Sur le plan international, les deux ministres ont partagé leur point de vue sur le règlement des « foyers d’instabilité au Mali, en RCA, en RDC, au Tchad et dans la région du Sahara-Sahel ». Occasion de souligner la nécessité de consolider les efforts dans la lutte contre la menace terroriste et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée.