Gabon: rupture des contraceptifs Adepal et Trinordiol ?

C’est ce que révèlent certaines sources hospitalières jointes par Gabon Media Time la semaine écoulée. En effet, selon ces dernières les pilules contraceptives hormonales Adepal et Trinordiol manqueraient dans les plusieurs pharmacies, de quoi s’interroger sur les causes et les conséquences de la rupture de ces pilules hormonales pour les utilisatrices.

Depuis quelques semaines, les femmes sous traitement hormonal Adépal et Trinordiol ne savent plus à quel saint se vouer. Une situation qui suscite des inquiétudes et des interrogations pour ces femmes et qui les empêcherait de prendre convenablement leur traitement hormonal.

En effet, selon certaines sources hospitalières exerçant dans les pharmacies cette situation serait liée à un problème de fabrication au niveau des laboratoires. « Les pilules qui sont majoritairement consommées, malheureusement, sont celles qui manquent en ce moment. Le Gabon n’est pas le seul pays qui est confronté à ce problème. Nous ne sommes pas un pays fabriquant donc pour une raison ou pour une autre, on sera toujours confronté à des pénuries.» a indiqué notre source.



Afin de résoudre cette situation, les solutions palliatives sont données à toutes les femmes qui sont sous traitement à base de ces pilules contraceptives. « il y a des palliatifs qui sont proposés aux femmes, mais avant tout celles-ci doivent retourner vers un gynécologue pour faire un autre bilan afin d’éviter l’automédicamentation. Car on prescrit les pilules en fonction des paramètres biologiques établis sur la base d’un bilan.» a pour sa part confié un Docteur en pharmacie.