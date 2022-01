Gabon: Roland Donald Anguile arrêté pour vol de matériels d’une valeur de 300 millions au NOIP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques heures la toile grouille d’informations faisant état de l’enlèvement supposé du dénommé Roland Donald Anguile assistant manager QHSE à Gabon special economic zone Port S.A (GSEZ). Une information loin de la réalité puisque selon plusieurs sources jointes par Gabon Media Time, ce dernier a été interpellé dans le cadre d’une plainte introduite par son employeur pour vol de matériaux importés d’une valeur de 300 millions de FCFA.

« Anguile Roland Donald vient, il y a quelques minutes, d’être enlevé ce matin par les services de la présidence via un bus Toyota Hiace JC-439-AA », c’est le tract largement diffusé ces dernières heures sur les réseaux sociaux donnant l’impression qu’il s’agirait d’un enlèvement politique. Sauf que selon plusieurs sources notamment de police judiciaire, il n’en est rien.

Selon des informations recueillies par Gabon Media Time, cet employé de Gabon special economic zone Port S.A en poste au New Owendo international port (NOIP) a été arrêté pour des faits de vols de matériaux importés dans le cadre des projets de construction et du développement portuaire dont la valeur serait estimée à plus de 300 millions de FCFA.

Après l’introduction d’une plainte par l’employeur, les forces de défense et sécurité ont entrepris de procéder à l’interpellation du présumé voleur conformément aux procédures en vigueur en la matière. Dans l’optique de s’assurer de la véracité des soupçons portés contre sieur Roland Donald Anguilet, un constat d’huissier sera dressé à son domicile sise à Nkoltang dans la commune de Ntoum.

« Devant la maison ornée de carreaux, divers matériaux sont entreposés à même le sol, certains enfouis sous de hautes herbes ». L’inventaire dressé par l’huissier de justice révèle la dissimulations d’une centaine de feuilles de tôle bac de couleur bleu et blanche; un lot de poutres de bois avoisinnant 54 pièces; deux lots d’environ 88 ridelles de camion; deux lots d’environ un millier de plances de bois sous une bâche de couleur noire, entre autres.

Des preuves irréfutables du détournement des matériaux qui aurait justifié l’interpellation de Roland Donald Anguilet contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux par des individus qui pourraient être ses complices et qui tenteraient de politiser cette affaire strictement judiciaire.