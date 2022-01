Gabon: Rodzeng dévoile en avant-première le clip du titre «Nang pas»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un espace chaleureux et convivial, la Cave de Jonas, cave à vins, spiritueux et épicerie fine, située au Boulevard Bessieux que s’est déroulée la projection en avant-première du visuel du single « Nang pas », le vendredi 14 janvier 2022. La première a vu la participation de plusieurs médias venus découvrir la vidéo d’un des titres qui porte le projet Obangam 2.0 du rappeur Rodzeng. Lequel sera publié sur sa chaîne Youtube le 28 janvier 2022 et qui a été sponsorisé par la marque Hennessy.

C’est en présence de plusieurs acteurs culturels, blogueurs et médias que la diffusion du clip a eu lieu. Notamment Madame Nancy Ngady, communicatrice marketing de la Gabonaise de représentation (Garep) venue expliquer les différents contours autour de collaboration entre l’artiste et la marque d’eau de vie . La projection était ainsi une mise en bouche avant sa diffusion sur la chaîne Youtube de Rodzeng et qui marque la collaboration entre la marque Hennessy et le rappeur Rodzeng. L’avant-première s’est d’ailleurs faite dans un décor totalement immersif pour plonger les invités dans l’univers de la vidéo.

Une réussite pour le rappeur Rodzeng qui n’a pas caché sa joie. « C’est du travail nous sommes venus présenter une collaboration entre Hennessy et Rodzeng et voir cela se matérialiser par une vidéo de qualité ne peut que nous faire plaisir. Aujourd’hui j’ai travaillé avec cette marque au même titre que d’autres artistes comme NAS pour moi c’est limite une fierté », a-t-il déclaré au terme de la projection du clip. Lequel s’est prêté au jeu des questions réponses en tordant le cou aux rumeurs qui voudraient faire de lui un produit commercial.

Produit par MicOphone, le clip « Nang pas » sera disponible dès le 28 janvier prochain sur la chaîne youtube de l’artiste. Une vidéo qui nous plonge dans les différentes vies du rappeur, partagé entre sa vie d’entrepreneur et celle d’artiste. Un visuel qui montre les différentes facettes de sa personnalité. Connu pour ses différentes vidéos « Street art » l’artiste a voulu sortir de ce cocon en offrant au public un visuel de qualité.

Un grand pas pour l’artiste qui tend à mieux commercialiser son art à l’international et est prêt à relever de nouveaux défis. Cependant le visuel semble surtout être un énorme placement de produits pour la marque Hennessy dans la mesure où elle est vue partout. Lesdits placements sont faits si maladroitement que vous aurez l’impression de ne voir que cela. Et cela aurait mieux cadrer avec le titre « Hennessy » du projet Obangam 2.0. Gageons que la prochaine collaboration entre la marque et le rappeur soit mieux faite afin qu’on n’ait pas l’impression que l’artiste ait quelque peu été dénaturé.