Gabon: Roboty remplace Ogandaga au ministère de l’Economie et de la Relance

Suite à la démission le mardi 8 décembre 2020 de Jean Marie Ogandaga du poste de ministre de l’Économie et de la Relance, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, a annoncé le nom de celle qui dirigera désormais ce département. Ainsi, au terme d’un réaménagement, c’est Nicole Janine Lydie Roboty, précédemment ministre déléguée, qui a été plébiscitée.

Parmi les nouveaux visages ayant intégré le gouvernement en juillet dernier, Nicole Janine Lydie Roboty aura très vite gravi les échelons au sein du ministère censé assurer la Relance de notre économie. Et pour cause, suite à la démission le mardi 8 décembre dernier de Jean Marie Ogandaga, c’est elle qui assumera désormais la charge de ce département comme annoncé il y a quelques heures par le Chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda.

En effet, présentée comme une économiste chevronnée et ayant une solide réputation au sein des milieux économiques et financiers internationaux, le nouveau ministre de l’Economie et de la Relance, a fait ses classes au sein de la Direction générale de la dette où elle fut notamment directeur de la Négociation et du Suivi des mobilisations, puis directeur général adjoint.

Diplômée de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et du Centre d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB), Nicole Janine Lydie Roboty semble donc disposer du bagage nécessaire pour porter le pôle économie du gouvernement. Attendue sur la question du nouveau programme en gestation avec le FMI, et sur la question de l’orientation budgétaire, elle devra également veiller à ne pas être mêlée aux dérives comme celles qui auraient conduit son prédécesseur à la démission.