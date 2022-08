Gabon: Roboty épse Mbou félicite le directoire de la CDC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 04 août 2022, le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou a effectué une visite du nouveau siège de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon (CDC), situé à l’Immeuble Phoenix. Il était question pour le membre du gouvernement de s’imprégner des nouvelles conditions de travail des agents de cette institution financière.

C’est accompagné de quelques membres de son cabinet que le membre du gouvernement a tenu à effectuer une visite d’inspection des nouveaux locaux de la CDC. Accueillie par l’administrateur directeur général de cette institution Patricia Danielle Manon, Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou a visité l’ensemble des bureaux de cette institution.

Il faut souligner que le déménagement de son siège social à l’Immeuble Phœnix à la zone dite Rénovation s’inscrit dans la volonté de l’institution financière d’améliorer significativement le travail et la qualité de ses services. Occasion pour le membre du gouvernement de féliciter le directoire de cette institution « pour le cadre de travail agréable propice à un meilleur rendement et pour les avancées notables accomplies dans l’exercice des missions qui leur ont été confiées par les plus hautes autorités de notre pays ».

Par ailleurs, Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou a encouragé la Caisse des dépôts et consignations du Gabon à continuer à être cet investisseur et prêteur de référence dans le secteur financier public, exhortant les responsables de l’institution à instaurer un climat de communication afin d’améliorer l’environnement de travail nécessaire à un meilleur rendement.