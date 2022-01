Gabon: Robert Masumbuko fait ses adieux à Ossouka Raponda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 28 décembre 2021, le représentant résident de la banque africaine de développement (BAD) au Gabon, Robert Masumbuko est allé faire ses adieux au Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda. Occasion pour les deux personnalités de dresser un bilan des activités menées par l’institution financière multinationale au Gabon.

Au terme de sa mission de trois ans, Robert Masumbuko a pris langue avec Rose Christiane Ossouka Raponda mardi dernier. Le désormais ancien représentant de la BAD au Gabon est allé faire ses adieux à la cheffe du gouvernement. Occasion pour les deux personnalités de passer en revue l’excellence des relations qui lient l’institution bancaire et le Gabon.

Selon Robert Masumbuko son bilan en terre gabonaise ces 3 dernières années est « positif ». Il a également indiqué que la coopération entre le Gabon et la BAD est « excellente ». Une coopération qui s’est matérialisée par de nombreux projets dont le programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL). L’amélioration du climat des affaires, la lutte contre le covid-19 et le développement des infrastructures n’ont pas été en reste.

Rose Christiane Ossouka Raponda a quant à elle tenu à congratuler son hôte pour la qualité du travail accompli durant son mandat au Gabon. Lequel a apporté son appui dans le renforcement des relations entre le Gabon et la Banque africaine de développement.