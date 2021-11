Gabon: risque d’augmentation du prix du pain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le prix moyen d’une baguette est actuellement de 125 fcfa au Gabon, une menace d’augmentation du prix de cette denrée plane, ce qui pourrait contraindre les riverains à payer plus. Une situation qui serait consécutive à une envolée du prix du blé et du coût de l’énergie au niveau mondiale et sur laquelle le gouvernement est attendu afin d’éviter une inflation au niveau national.

Selon les données de la Banque mondiale et de la FAO, le prix du cours du blé a augmenté de 30% entre 2020 et 2021 à cause de la sécheresse et des incendies. A cela, vient s’ajouter la hausse du prix de l’énergie dont les boulangeries sont des gros consommateurs en raison de la cuisson des fournées de différents produits. Une situation dont la conséquence immédiate est que la farine qui est la matière première à la réalisation du pain, coûte plus chère et devrait causer une inflation du prix de la baguette.

Pour le cas du Gabon, cette augmentation au niveau mondiale peut avoir des répercussions chez les deux principaux fournisseurs. Notamment, la Société meunière et avicole du Gabon(Smag) et le complexe agro-industriel du Gabon, spécialisés dans la production de farine et de blé. Conscient de cela, le gouvernement aurait semble-t-il pris les devants en leur accordant une subvention de 2 milliards chacun. Laquelle permettra de tout mettre en œuvre pour la commande de produits nécessaires et évitant ainsi la rupture.

Gageons que les moyens mis en œuvre par le gouvernement permettront d’éviter une éventuelle inflation du prix du pain. Une annonce qui pourrait susciter dans l’opinion une énième levée de boucliers. En effet, dans un contexte de crise qui a fortement impacté le niveau de vie des populations, l’idée d’augmenter cet aliment indispensable au panier de la ménagère constituerait un énième fardeau pour des citoyens déjà accablés par la flambée de prix de certains produits de première nécessité.