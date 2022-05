Gabon: Richard Désiré Mamouaka Mombo élu nouveau maire de Mouila

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 14 mai se tenait l’élection partielle du Conseil municipal de la commune de Mouila à la suite de la démission du parti Les Démocrates de l’ancien maire Jean Norbert Diramba. Ainsi, au terme d’un scrutin très attendu dans la capitale provinciale de la Ngounié c’est le conseil du Parti démocratique gabonais (PDG) Richard Désiré Mamouaka Mombo qui été élu nouveau maire de la commune.

En effet, conformément à l’arrêté du ministère de l’Intérieur portant élection du maire de Mouila, cette consultation partielle du bureau du conseil municipal fait suite à la note du gouverneur de province Paulette Mengue M’Owone qui a convoqué le collège électoral. Un collège électoral composé de l’ensemble des conseillers municipaux du PDG et assimilés soit 15, de 8 conseillers du parti Les Démocrates, de 8 conseillers du Rassemblement pour la patrie et la modernité et de 3 conseillers de l’Adere.

Au terme du scrutin qui s’est déroulé ce matin, c’est l’ancienne tête de liste du Parti démocratique gabonais lors de l’élection locale de 2018 qui a remporté la majorité des voix. Il faut dire que ce dernier aurait semble-t-il profiter du cafouillage dans les rangs de l’opposition qui pourtant disposait de plus de conseillers.