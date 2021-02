Gabon: Révérend Louis Mbadinga interdit à ses fidèles de partager les live de Camille Makosso

La sortie pour le moins tonitruantes du pasteur ivoirien Camille Makosso prophétisant des troubles au Gabon n’aura pas été du goût de certains hommes de Dieu au Gabon. C’est le cas du président du Centre Mondial Schekina, le révérend Louis Mbadinga qui, dans une publication sur son compte Facebook ce jeudi 11 février 2021, a « interdit à tous les membres » de sa congrégation de partager ce type de « prophéties non examinées ».

Dans cette note adressée aux pasteurs, anciens, diacres et autres membres du Centre mondial Schekina, révérend Louis Mbadinga s’est insurgé contre la « promptitude » avec laquelle certains d’entre eux partagent sur les réseaux sociaux « des communications sans fondements scripturaires et sans examens approfondis ». Une montée au créneau de l’homme de Dieu qui ferait suite au live de l’ivoirien Revend Camille Makosso.

En effet, dans une vidéo en live, largement diffusée sur Facebook, ce dernier annonce une prophétie concernant le Gabon sur des supposées futurs troubles socio-politiques. « L’incrédulité et la peur prennent origine dans les mensonges distillés ici et là par Satan et ses agents déguisés en serviteurs de notre Seigneur Jésus Christ », a martelé le révérend Louis Mbadinga.

Face à ces messages distillés par des « agents sataniques déguisés » dont l’obectif est de « semer la peur et le trouble par des prophéties mensongères dont l’origine est l’enfer avec des buts inavoués de déstabilisation », le président du Centre Mondial Schekina a « interdit à tous les membres du Centre Mondial Schekina de partager des prophéties non examinées sur les forums du CMS, les groupes Whatsapp et autres réseaux sociaux desquels ils sont membres ».