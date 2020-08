Gabon: réunion de la Commission nationale d’affectation des terres ce 20 août 2020

Dans l’optique d’examiner les demandes d’affectation des terres exprimées par plusieurs opérateurs économiques pour exploitation agricole ou minière, la Commission nationale d’affectation des terres (CNAT) tiendra sa 60me session plénière, ce 20 août 2020. Présidée par le Pr Lee White, cette réunion permettra notamment d’évaluer le processus d’optimisation du plan national d’affectation des terres.

Après les précédentes sessions ordinaires qui lui auront principalement permis de fixer les fondements juridiques, les orientations gouvernementales, le règlement intérieur et surtout d’émettre un accord pour l’affectation des terres aux fins d’exploitation agricole, la Commission nationale d’affectation des terres (CNAT) se réunit ce jeudi 20 août pour une 6ème session plénière.

Présidée par le Pr Lee White en sa qualité de ministre en charge des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan National d’Affectation des Terres, cette 6ème rencontre porte donc essentiellement sur les demandes d’affectation des terres exprimées par plusieurs opérateurs économiques pour exploitation agricole ou minière.

Axées sur les sites de la Remboué, Idemba, Souba, Moupia, Sucaf et Motobo, les discussions au cours de cette rencontre, devraient permettre de fixer les bases d’une utilisation optimale des terres gabonaises. Une mission qui s’inscrit donc pleinement dans les missions principales du CNAT, et qui apparaît comme une réponse aux récriminations des populations qui « accusent les compagnies forestières et minières d’exacerber le conflit homme/faune ».

A noter qu’il s’agira également pour les membres du CNAT au cours de cette rencontre qui se tient par visioconférence du fait de la crise sanitaire actuelle, aussi bien de formuler, en phase transitoire, des avis techniques relatifs aux conflits d’affectation des terres, que d’encadrer et de définir l’utilisation du territoire aux fins de garantir la compatibilité des activités socio-économiques.