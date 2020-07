Gabon: rétropédalage du gouvernement sur la fusion GOC-Sogara

Entériné à l’issue du conseil des ministres du 13 juin 2019, l’ambigu projet de décret portant fusion de la Société gabonaise de raffinage avec le groupe Gabon Oil Company (GOC) a finalement été abrogé par le gouvernement. Une décision prise à l’issue du dernier conseil interministériel présidé par le désormais ex-premier ministre Julien Nkoghe Bekale.

Suscitant à la fois incompréhension et une certaine forme d’indignation lors de son annonce à l’issue du conseil des ministres du 13 juin 2019, la décision portant fusion de la Société gabonaise de raffinage avec le groupe Gabon Oil Company (GOC) vient d’être finalement annulée par le gouvernement. Sans réelle explication de la part de l’exécutif, l’annulation de cette fusion apparaît donc comme un nouveau rétropédalage.

En effet, prise sans une réelle stratégie, et surtout contre l’avis des partenaires techniques et financiers qui prônaient plutôt une dissolution pure et simple, d’une société nationale dans l’incapacité d’assurer l’approvisionnement du marché local en pétrole raffiné depuis quelques années, cette décision de fusionner la GOC et Sogara s’est donc avérée inopportune dans un contexte de redynamisation de l’économie gabonaise.

De retour au point de départ, le gouvernement va donc à nouveau revoir sa copie dans un contexte aussi particulier que délicat, qui impose aux opérateurs non seulement le respect de quotas imposés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), mais également une clairvoyance dans la prise de décisions à moyen terme. A noter que l’annulation de cette fusion, sonne le glas des privilèges de la GOC qui se retrouve amputée de deux de ses filiales.