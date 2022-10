Gabon: retraites et conflit Homme-faune au coeur de l’ouverture de la session parlementaire du Sénat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 03 octobre 2022 s’est ouverte la session unique de l’année 2022-2023 du Sénat. Occasion pour la présidente de cette institution Lucie Milebou-Aubusson de signifier au gouvernement l’attente des populations sur les conclusions des travaux de restructuration des organismes de prévoyance sociale mais aussi de la problématique du conflit Homme-faune.

C’est en présence du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi et de la présidente de la Cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture de la session unique du Sénat. A cet effet, la présidente de cette institution, au cours de son discours, a tenu à traduire les préoccupations des populations.

Il s’agit notamment de la question de la réforme du système des pensions retraites et du conflit Homme-faune qui a une incidence sur les conditions de vie des populations notamment rurales. « Comme nous sommes tous des retraités de demain, nous attendons avec beaucoup d’espoir légitime, le résultat de cette réflexion et l’application dans des délais raisonnables, des mesures et conclusions de ces travaux qu’assurément vous partagerez avec le Parlement », a déclaré Lucie Milebou-Aubusson.

Concernant la problématique du conflit Homme-faune, la présidente du Sénat a porté à l’attention du gouvernement, les récriminations des populations sur ce sujet. « La situation est préoccupante, il nous faut trouver quelques solutions alternatives, pour préserver la vie et garantir des moyens de subsistance, notamment aux populations rurales », a-t-elle indiqué.