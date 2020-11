Gabon: retour des «jours de prison» d’une durée de 45 jours pour les Gendarmes indisciplinés

S’achemine–t-on vers un changement de paradigme au sein de la Gendarmerie nationale? C’est ce qu’on pourrait penser au vu de la sortie du Commandant en chef de ce corps, le Général de brigade Yves Barassouaga qui, au cours de sa première visite de prise de contact avec ses hommes dans la province du Woleu-Ntem le lundi 09 novembre 2020, a tenu à avertir ces derniers sur sa volonté de bannir les comportements déviants dans les rangs de la Gendarmerie.

C’est au cours d’un grand rassemblement au camp du Mont-Miyele que le patron de la Gendarmerie a tenu à adresser un message de fermeté à l’endroit de ses hommes qui se seraient rendus coupables d’infraction en tous genres. Occasion pour le Général de brigade Yves Barassouaga de dénoncer les maux qui minent ce corps et qui depuis plusieurs années ternissent son image.

Entre interpellations et gardes à vue arbitraires, sévices corporels injustifiés, extorsion de fonds, propos irrévérencieux envers le chef, abandon de postes, désertion en temps de paix, le Commandant en chef s’est montré clair quant à la nécessité de bannir ces comportements. « Tous ces comportements aux antipodes de notre identité et de notre qualité de gendarme sont sources de discrédit à l’endroit de notre noble institution », a regretté le Général de brigade Yves Barassouaga.

Profitant de cette occasion, il a annoncé une série de mesures visant à combattre ces « comportements déviants » notamment le retour des « jours de prison» d’une durée de 45 jours, pour tout militaire puni, conformément aux dispositions légales. « Les sanctions sont déjà effectives à Libreville, chez tous les gendarmes, y compris les officiers (…) soyez donc vigilants et disciplinés en toutes circonstances », a recommandé Yves Barassouaga, interpellant le personnel d’exécution et particulièrement certains commandants d’unités pour qui seuls comptent leurs intérêts personnels et se servent du personnel placé sous leur autorité pour assouvir lesdits intérêts.