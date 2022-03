Gabon: retour à la case prison pour Anaïs Meress Ella Nkizogho pour des séries de vols

Ecouter cet article Ecouter cet article

Anaïs Meress Ella Nkizogho, un compatriote âgé de 25 ans a récemment été appréhendé par les éléments de la Police judiciaire de Libreville. Ce dernier, habitué du milieu carcéral, a été déféré à la prison de Gros-Bouquet pour de multiples braquages et vols commis dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, rapporte le quotidien L’Union.

Les habitants des quartiers Atsibe-Ntsos, Sotéga et Nzeng-Ayong peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, la police a récemment mis la main sur un jeune Gabonais passé maître dans le braquage et le vol à la tire. Ce délinquant âgé de seulement 25 ans et répondant au nom d’Anaïs Meress Ella Nkizogho, a été cueilli à la suite d’une série d’investigations menées dans sa zone d’opération.

Selon le récit du quotidien L’Union, l’indélicat opérait de jour comme de nuit pour dévaliser tout ce qui l’intéressait. Les appareils électroménagers qu’il dérobait étaient ensuite vendus au marché noir, à l’ancienne Gare Routière. Arrêté par les agents de la police judiciaire, Anaïs Meress Ella Nkizogho a par la suite été déféré devant le parquet de la République. À la suite d’un long interrogatoire, le mis en cause va reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

Un ensemble d’actes inciviques qui a conduit le parquet à placer le braqueur à la prison centrale de Libreville où il attendra d’être jugé. Anaïs Meress Ella Nkizogho encourt une lourde peine tant plusieurs chefs d’accusation pèsent sur l’homme qui ne serait pas à sa première visite dans les geôles de Gros-Bouquet. En effet, ce dernier y aurait déjà effectué deux tours pour des motifs similaires. Les victimes quant à elles espèrent certainement que la justice leur soit rendue et que le fauteur de trouble soit sanctionné plus sévèrement que les précédentes fois.