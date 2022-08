Gabon: résultats Setrag au premier trimestre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

En 2022, la Setrag confirme son rôle d’acteur majeur de l’économie gabonaise, entre modernisation du secteur et engagement sociétal Concessionnaire du chemin de fer Transgabonais depuis 2003, la Setrag a transporté, durant le premier semestre 2022, cent seize mille (116 000) passagers et cinq millions deux cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-sept (5 284 327) tonnes de fret (grumes, hydrocarbures, marchandises et minerais). Une progression de 35% du nombre de voyageurs et de 20% du volume de fret par rapport au premier semestre 2021.

Ces résultats viennent confirmer le rôle d’acteur majeur de l’économie gabonaise pour la filiale du groupe Eramet, tant sur les enjeux de désenclavement des populations des cinq provinces traversées par le Transgabonais, que sur le transport des produits d’exportation : plus de 50% des exportations du Gabon passent par le chemin de fer.

Programme de Remise à Niveau (PRN) du chemin de fer : 200 kilomètres de voies renouvelées

Lancé en 2017, le Programme de Remise à Niveau du chemin de fer Transgabonais (PRN) porte le projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne. Au mois d’août 2022, sur 648 kilomètres, plus de 200 kilomètres de voies datant des années 80, ont pu être remises à niveau, assurant ainsi des progrès en termes de logistique pour le fret, de sécurité et de confort pour les voyageurs. Un seuil symbolique qui vient confirmer l’accélération de la rénovation de la ligne, portée par l’ensemble de ses actionnaires.

L’investissement inédit dédié au PRN, à hauteur de 333 milliards FCFA, permet de répondre à plusieurs enjeux majeurs. D’une part, un besoin en transport de fret et une fréquentation de voyageurs en forte croissance depuis ces quatre dernières années, et d’autre part, la dégradation de la voie causée par un déficit historique de maintenance. Le PRN vient également restaurer la capacité initiale de transport du chemin de fer, en réduisant considérablement l’impact des 180km de zones instables identifiées depuis la création du chemin de fer.

La mise en service d’équipements majeurs a permis d’accélérer les travaux sur les chantiers de remplacement des traverses. La « suite rapide », appelée portique PTH, est une véritable usine mobile, capable de renouveler jusqu’à 1 000 mètres de voie par coupe de 12 heures. La soudeuse électrique, qui a intégré le parc de matériel de maintenance de la voie, a quant à elle considérablement diminué le temps nécessaire pour la consolidation du rail soit un gain de 75% sur le temps d’intervention et avec une qualité de soudure supérieure.

Pour faire face à la problématique du sous-dimensionnement du rail, à l’origine des incidents sur la voie, un nouveau chantier a été lancé par la Setrag pour le remplacement progressif du rail de 50 kg/m par celui de 60 kg/m, répondant ainsi davantage aux enjeux de renforcement de la sécurité ferroviaire et au plan d’augmentation des capacités du transport de fret.

Dans le cadre de la politique de modernisation du secteur, la Setrag déploie ses actions de transformation numérique et développe de nouveaux outils digitaux, capables d’augmenter l’efficacité de toutes les actions de maintenance, de gestion des circulations des trains et de la sécurité ferroviaire.

Responsabilité sociétale : la Setrag s’engage pour la sécurité et la santé des agents et des riverains

Fidèle à son engagement d’entreprise socialement responsable, la Setrag a lancé au cours de ce premier semestre 2022 plusieurs actions destinées aux riverains du chemin de fer. Des murs devant sécuriser les 30 premiers kilomètres de la voie sont en cours de construction, pourdes traversées piétonnes en toute sécurité : près de 12 kilomètres ont déjà pu être livrés et des passerelles mises en service qui assurent aujourd’hui la sécurité des riverains d’Owendo. Deux campagnes de sensibilisation sur les risques d’accidents ont également été déployées auprès des établissements scolaires, à proximité des passages à niveau et dans les villages qui jouxtent la voie ferrée, pour les communautés des cinq provinces.

Les actions d’envergure nationale en faveur de la santé des populations ont également été intensifiées. Parmi elles, la Setrag a lancé une campagne de consultations ophtalmologiques, proposant la distribution de lunettes pour les patients de la localité de Ntoum, une première campagne de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme, une seconde contre le tabagisme et une troisième campagne de lutte contre la drogue en milieu scolaire, et aussi un don important en médicaments et matériel médical pour l’ouverture de l’infirmerie du Lycée André Gustave Anguile d’Awoungou.

Engagée en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre auprès des salariés et descommunautés riveraines du chemin de fer, la Setrag a signé une convention avec l’Observatoire des Droits des Femmes et de la Parité (ODEFPA). Une caravane d’agents sensibilisateurs a ainsi sillonné les 648 kilomètres de voie à la rencontre des populations cibles. Le dispositif a été déployé sur la sécurité ferroviaire sous forme d’ateliers de travail avec les autorités, puis à l’attention des ménages.

« Nos équipes sont pleinement mobilisées pour assurer le désenclavement des populations et le soutien aux opérateurs économiques, par le transport du fret. La modernisation du chemin de fer s’accélère, pour une meilleure qualité de service à nos clients », Christian MAGNI, Directeur Général de la Setrag