Gabon: restitution des résultats de l’enquête nationale de séroprévalence au SARS-CoV-2

Une population représentative de 3 455 personnes résidant au Gabon a participé à une enquête nationale séroépidémiologie du SARS-CoV-2 lancée en septembre 2021. Les résultats de cette enquête qui ont été présentés ce mercredi 26 janvier 2022 au ministre de la Santé, révèlent qu’un grand nombre de ménages et des individus issus des milieux urbains et ruraux au Gabon ont été exposés au covid-19.

En septembre dernier, la coordination technique du Copil-Coronavirus, avec l’appui de l’OMS et le soutien des laboratoires de référence du pays, à savoir le CIRMF, le CERMEL, le laboratoire du CHU mère et enfant fondation Jeanne Ebori, et le laboratoire national de santé publique, entre autres, ont lancé une enquête nationale séroépidémiologie du SARS-CoV-2. Objectif: évaluer la séroprévalence du Covid-19 au sein de la population générale afin de déterminer le nombre de personnes qui a été exposé au virus dans le pays.

Menée sur un échantillon représentatif de 3 455 personnes dont 864 ménages sur toute l’étendue du territoire national, les résultats de l’enquête ont permis de montrer que le covid-19 a eu un impact fort sur la population gabonaise. En effet, selon le ministère de la Santé, l’analyse des données met en évidence que « 86,8% de ces ménages ont été touchés par la pandémie ». Une forte séroprévalence non négligeable, selon le ministre de la Santé.

« Ce sont des informations importantes qui montrent que la pandémie à Covid-19 a impacté notre environnement aussi bien sur le plan économique que social. Cette étude, qui a été réalisée dans les 9 provinces du Gabon nous donne quand même aujourd’hui une cartographie de la prévalence de la Covid-19 dans notre pays », a commenté le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.