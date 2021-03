Gabon: reprise du trafic ferroviaire dès ce mardi 9 mars

Suspendues le dimanche 7 mars dernier à la suite d’un déraillement enregistré, les activités sur le transgabonais ont entièrement repris ce mardi 9 mars 2021. A cet effet, la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag), a annoncé 2 départs exceptionnels ce mardi 09 mars 2021 et le mercredi 10 mars 2021 pour les voyageurs impactés par l’incident.

Si les usagers s’inquiétaient des chamboulements occasionnés par la suspension du trafic ferroviaire, il semble que pour la Setrag un accent particulier était mis sur la remise à niveau de cette section du chemin de fer impactée par l’incident enregistré dimanche. Et pour cause, il n’aura fallu que 24 heures pour la reprise des voyages des trains marchandises.

Par ailleurs, dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, la Setrag informe que « les circulations des trains de voyageurs reprennent ce mardi 09 mars 2021 ». Une bonne nouvelle pour les populations désireuses de rallier les localités sises le long du chemin de fer.

Aussi, la société citoyenne, filiale du groupe Eramet a mis en place des mesures spécifiques d’accompagnement pour les individus impactés par l’annulation des départs du week-end.

« Compte tenu de l’annulation des trains N°733 du dimanche 07 mars et N°111 et 132 du lundi 08 mars 2021, deux départs exceptionnels sont organisés ce mardi 09 mars 2021 et le mercredi 10 mars 2021 pour les voyageurs impactés par l’incident », a indiqué Setrag.



Tout en réitérant ses sincères excuses pour les désagréments causés, Setrag a tenu à rappeler « aux voyageurs des trains N°733 du dimanche 07 mars, No111 et N°132 du lundi 08 mars que les mesures commerciales se poursuivent pour les clients qui souhaitent annuler ou reporter leur voyage », est-il clairement indiqué dans ledit communiqué de presse. Il était grand temps !