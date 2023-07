Gabon : reprise du trafic aérien à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’arrêt depuis ce lundi 24 juillet à 23 heures, le trafic aérien au sein de l’Aéroport de Libreville (ADL) a repris ce mercredi 26 juillet 2023. En effet, le trafic au sein de cette infrastructure avait été suspendu à la suite d’une gigantesque panne d’électricité empêchant les opérations de décollage et d’atterrissage des compagnies aérienne qui desserve la capitale gabonaise.

Selon les explications de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), cet incident qui a plongé l’ensemble de l’infrastructure dans le noir, aurait été causé par une avarie sur le tronçon de réseau HTA entre l’hôtel Orchidée et la Cité Asecna. Une situation qui aurait entrainé le manque d’électricité dans la zone hôtel Orchidée, centrale électrique de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et cité de l’Asecna.

« Cet incident a été causé par un défaut de câble réseau sous-terrain en amont et en aval de l’Asecna. Dès la survenance de l’incident, les équipes techniques ont été déployées nuitamment pour la recherche des défauts entre le poste source d’Ambowe et le poste nord d’Angondjé. Le premier défaut a été localisé à 1h24min et le second coté cité Asecna à 4h00. L’ensemble des actions menées sur le réseau a permis la réalimentation en priorité de la centrale électrique de l’Asecna à 12h52 », a expliqué la SEEG.

Retour à la normale, mais des conséquences financières incalculables

Toute chose qui aurait conduit donc à la remise en service de l’Aéroport de Libreville. Interrompu depuis la survenance de cet incident, le trafic aérien, selon plusieurs sources contacté par Gabon Media Time, a repris ce mercredi 26 juillet 2023 à 7 heures 05 minutes. Pour preuve, le vol Paris-Libreville affrété par la compagnie aérienne Air France a décollé ce matin et devrait atterrir dans quelques heures dans la capitale gabonaise. Toutefois, il faut noter que cette situation pour le moins inhabituelle aura indubitablement des conséquences sur le plan financier pour l’État gabonais.