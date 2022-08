Gabon: reprise du National foot dès le mois d’octobre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

À peine clôturé avec le sacre de l’ASO Stade Mandji, le national foot première et deuxième divisions ne devrait pas tarder avant de reprendre ses droits. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministre des Sports Franck Nguema qui n’a pas manqué de souligner qu’il s’agira d’une « formule intégrale. C’est-à-dire une poule unique de 14 clubs en D1 et 10 en D2 » qui débutera dès octobre prochain.

Après un marathon footballistique de 2 mois sous un format dit « formule transitoire » tenant compte du contexte sanitaire difficile lié à la Covid-19, les footballeurs, entraîneurs et staffs techniques sont d’ores et déjà invités à se remettre au travail pour attaquer la saison sportive 2022-2023. Autant dire qu’il n’y aura pas de répit et les acteurs du ballon doivent s’arrimer à la donne s’ils espèrent rattraper le temps perdu.

C’est du moins ce que prévoit mettre en pratique le patron du Sport au Gabon qui entend remettre les choses en ordre pour l’épanouissement des acteurs. « Bientôt la Linaf va sortir le calendrier du championnat 2022-2023, qui devrait commencer à la rentrée scolaire avec une formule intégrale. C’est-à-dire une poule unique de 14 clubs en D1 et 10 en D2 », a indiqué Franck Nguema.



Pour ce dernier, il est hors de question de se reposer sur ses lauriers alors que la mise en œuvre des recommandations adoptées collégialement il y a un an n’est pas effective. « C’est important de dire que cette formule transitoire nous a permis d’intégrer les mesures et réformes du National Foot que nous avions décidées, toute la communauté du football aux assises de mai 2021 », a souligné le Ministre des Sports. Non sans manquer de rappeler que les quelques couacs connus cette année doivent être corrigés notamment la prise en charge variée des footballeurs. Vivement la suite.