Gabon: reprise du mouvement de grève par le personnel de la HAC

Alors qu’une accalmie s’était installée ces dernières semaines, les agents de la Haute autorité de la communication (HAC) ont décidé le mardi 25 mai dernier de revenir à l’assaut en relançant leur mouvement d’humeur. Une nouvelle montée de tension qui fait suite au silence assourdissant des responsables de cette autorité administrative indépendante.

Le 3 mai, les agents de la HAC ont tenu une assemblée générale au cours de laquelle ils donnaient au président intérimaire jusqu’au 15 mai pour satisfaire leurs revendications. Au terme de ce délai et n’ayant pas obtenu gain de cause, c’est finalement ce 25 mai, qu’ils ont unanimement mis à exécution leur menace de relancer leur mouvement de grève.

Il faut souligner que le personnel de la HAC réclame depuis le mois de janvier 2021, entre autres, le paiement des arriérés de primes de l’année 2020 et de meilleures conditions de travail, notamment les fournitures et le matériel de bureau. Ils assurent d’ailleurs avoir interpellé leurs dirigeants et même le ministère de la Communication à la médiation mais sans suite.



Les agents dénoncent ainsi une forme de « mépris de la hiérarchie à l’égard des partenaires ». et pointent du doigt le président intérimaire et le secrétaire général de la HAC. Ainsi, ils s’en remettent désormais aux plus hautes autorités en tête desquelles le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda pour qu’une solution soit trouvée à leur revendication.