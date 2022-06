Gabon: reprise des feuilles de soins Cnamgs dans les structures sanitaires publiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plusieurs perturbations observées depuis plus d’un mois dans le secteur de la santé, ce lundi 20 juin 2022, la coalition syndicale regroupant le Syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (SYMEFOGA), le Syndicat du personnel de santé (SYNAS), et le syndicat national du personnel de santé pour le Gabon (SYNAPS-P-GA), ont annoncé la reprise des feuilles de soin Cnamgs dans les hôpitaux publics. Une décision qui vient soulager les populations et faciliter l’accès aux soins dans les structures hospitalières et ce de façon optimale.

La communication semble être à nouveau fluide entre les agents de santé et les autorités gouvernementales. En effet, c’est lors de leur dernière rencontre avec le ministre de la Santé et des Affaires sociales le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong que les organisations syndicales du secteur santé ont tranché concernant la problématique des Gabonais économiquement faibles présentant leurs cartes d’assurés CNAMGS. A cet effet, il a été décidé de la reprise des feuilles de soins et bons d’examens pour le grand bonheur des populations.

Au cours de leurs échanges, plusieurs résolutions ont été prises. Parmi lesquelles, le décaissement par la CNAMGS d’un montant de 5 milliards pour les agences comptables des hôpitaux, ainsi que la mise en place d’un comité de surveillance et de contrôle de la CNAMGS-CNSS. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail a été abordée. A cet effet, la réhabilitation dans les prochains jours de la maternité du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), l’harmonisation des plateaux techniques, la disponibilité des médicaments à travers la nouvelle politique de l’office pharmaceutique nationale ( OPN), a été annoncée.

Pour information, l’usage de la fiche CNAMGS aujourd’hui est la seule garantie de l’accès au soin pour tous. La décision de suspension avait été prise le 5 mai dernier suite à l’absence de réaction de la tutelle depuis le mois de mars. Espérons que les résolutions prises seront respectées et que l’hôpital public sortira définitivement de cette crise dont les principales victimes sont les populations.

Geneviève Dewuno

