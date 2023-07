Gabon : reprise des contrôles avec « emploi de la force en cas de nécessité » dès ce 11 juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais de la note n°0000530/2.GEND du 10 juillet 2023 que le Commandement en chef de la gendarmerie a annoncé la reprise des contrôles et des patrouilles à compter de ce mardi 11 juillet 2023. En cas de refus d’obtempérer, les agents seront autorisés à utiliser les méthodes coercitives.

Dans une note datée du 10 juillet et signée du Général de Brigade Brigitte Onkanowa, la Gendarmerie nationale annonce une vaste opération de patrouilles et des contrôles routiers dans le Grand Libreville. Et ce, dès ce mardi 11 juillet 2023 jusqu’à la fin des joutes électorales.

Accentuer les patrouilles et les contrôles

À quelques semaines des premières élections générales au Gabon, le commandement de la gendarmerie nationale se pare à mettre en place un dispositif sécuritaire propice. En effet, les contrôles routiers et les patrouilles reprendront, ce jour, dans le Grand Libreville.

Le but étant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. La vaste opération se déroulera dans une période d’ores et déjà délimitée. À savoir, « avant, pendant et après les élections générales 2023 ». Les contrôles d’identité et les fouilles de véhicules en passant sont les principales articulations.

Quid de l’usage de la force par les gendarmes ?

Dans sa note, le Général de Brigade Brigitte Onkonowa prévoit que l’éventualité de « l’emploi de la force en cas de nécessité ». Et ce, en cas de refus d’obtempérer des individus. Seulement, cette prescription pourrait donner lieu à un excès de zèle de la part des gendarmes en faction.

Si la volonté est d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le Grand Libreville. Le commandement de la gendarmerie nationale gagnerait à sensibiliser les agents sur le principal but de cette mission afin d’éviter tout abus d’autorité malveillante.

Herton Sena POUBA