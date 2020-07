Gabon: reprise des activités académiques au Supérieur le 13 juillet prochain

C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale durant la conférence de presse gouvernementale tenue ce mardi 30 juin 2020 sur la riposte sanitaire contre la Covid-19. Cette reprise obéira à l’observation de la distanciation sociale, du port du masque obligatoire et du E-learning combiné aux présentiels.

Après près de 4 mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a bouleversé le calendrier engagé, les activités spécifiques et générales dans l’enseignement supérieur reprendront dès le lundi 13 juillet 2020. Selon Julien Nkoghe Bekale, cette reprise anticipée émane de la volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de voir l’année académique 2019- 2020 arriver à terme.

Prenant la parole, le ministre de tutelle Jean de Dieu Moukagni Iwangou s’est exclusivement axé sur la présentation des modalités devant permettre une reprise sécurisée. Pour ce faire, un dispositif sanitaire et sécuritaire sera déployé au sein des différents établissements supérieurs.

Si l’annonce du chef du gouvernement décale la date initialement prévue par Jean De Dieu Moukagni Iwangou, elle ne remet pas en cause les efforts déjà consentis par le ministre de tutelle. Lequel avait prévu une reprise processuelle qui intégrera les gestes barrières et l’introduction du E-learning combiné aux enseignements en présentiel. Il ne reste donc plus qu’aux acteurs de l’enseignement supérieur de s’approprier ces nouveaux mécanismes pour l’intérêt des étudiants.