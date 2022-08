Gabon: Renaud Allogho Akué condamné à 8 ans de réclusion criminelle dont 1 avec sursis

Ecouter cet article Ecouter cet article

4 heures après s’être retirée, la Cour criminelle spécialisée a prononcé le verdict sur l’affaire Agence judiciaire de l’État contre Renaud Allogho Akué. L’ancien Directeur général de la Cnamgs a été reconnu coupable de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Il écope de la peine de 8 ans de réclusion criminelle dont 1 avec sursis assortie de 10 millions d’amende. Il devra en sus rembourser 4 milliards FCFA.

Le feuilleton Agence judiciaire de l’État contre Renaud Allogho Akué a pris fin ce vendredi 5 août dernier. Et pour cause, la Cour criminelle spécialisée de Libreville a prononcé après 3 jours de débats houleux entre les parties. Si d’aucuns soupçonnaient des accointances entre les juges et l’accusé qui aurait décidé de jouer le jeu de l’accusation, il n’en est rien. En tout cas, la décision rendue ne l’a pas dédouané.Au contraire l’ancien Directeur général de la Cnamgs a été reconnu coupable d’actes de concussion, de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux de l’État.



Il a été condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle dont une année avec sursis assortie d’une amende de 10 millions FCFA. Aussi, Recevant l’action civile introduite par l’Agence judiciaire de l’État (AjE), la Cour criminelle spécialisée de Libreville a astreint le mis en cause à verser la somme de 4 milliards FCFA. Seul lot de consolation, Renaud Allogho Akué a été acquitté pour le « faux et usage de faux ». Tenant compte du temps passé en prison, il devra encore passer 4 ans derrière les geôles de Gros-bouquet.