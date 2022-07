Gabon: Renaud Allogho Akoue, des révélations fortes en perspective?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Incarcéré à la prison centrale de Libreville depuis novembre 2019 dans le cadre de l’opération Scorpion, Renaud Allogho Akoue comparaîtra devant la Cour criminelle spécialisée le 3 août 2022. D’après une source proche du dossier, l’ancien Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) aurait l’intention « de mettre à nu le système ».

Appelés à comparaître tour à tour devant la Cour criminelle spécialisée, ceux que l’opinion publique a fini par appeler « BLA Boys » sont définitivement décidés à « dire la vérité et rien que la vérité », comme il est prescrit avant l’ouverture d’un procès. En effet, après les allégations de Christian Patrichi Tanasa Mbadinga et celles de Ike Oswald Ngouoni Aïla respectivement anciens Administrateur directeur général de Gabon Oil Company (GOC) et porte-parole de la Présidence de la République, c’est au tour de Renaud Allogho Akoue.



Selon une source proche du dossier, l’ancien Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de sécurité sociale , poursuivi pour détournements de fonds publics à hauteur 17 milliards de FCFA, n’aurait pas l’intention de se taire et se laisser enterrer par l’accusation. La même source a précisé que « conscient de son innocence, Renaud Allogho Akoue va dire à la Cour ce qui s’est réellement passé. Si on lui en donne l’occasion ». Autant dire que des révélations fortes sont attendues sur les potentielles mains tapies dans l’ombre dans ce cafouillage financier où le seul perdant demeure l’État.