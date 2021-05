Gabon: remise d’un important lot de matériel pour l’opérationnalisation des régions sanitaires

Ce samedi 01 mai, le ministre de la santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé à la remise officielle d’un don important aux directeurs des quatre régions sanitaires impactées par le Projet d’appui au secteur phase 2 (PASS 2). Cette action inscrite dans le cadre de l’opérationnalisation des régions et départements sanitaires permettra le développement de la médecine itinérante du chef de l’Etat.

Pour matérialiser la vision du Président de la République en permettant le développement de la médecine itinérante, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a ce samedi 01 mai effectué un don significatif à l’endroit des représentants des quatre régions sanitaires inclus dans le projet d’appui au secteur phase 2. Projet inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des régions et départements sanitaires des du Haut-Ogooué, de la Ngounié, de l’Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem.

Ce don composé de vingt-sept véhicules pick-up double cabine et de vingt-sept kits informatiques dont ordinateurs, imprimantes et onduleurs, fait partie du plan d’accélération de transformation (PAT). Impulsée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, cette action vient ainsi rendre effective la vision du président de la République pour permettre le développement de la médecine itinérante sur toute l’étendue du territoire.

A cet effet, le ministre de la Santé a invité les différents directeurs régionaux de santé à s’imprégner des axes stratégiques du PAT pour l’amélioration de l’offre de soins à la population non sans oublier de préciser les missions assignées à ces véhicules de transport. « La stratégie d’opérationnalisation des départements sanitaires que nous mettons en place permettra au personnel soignant de se rendre dans des zones enclavées pour le développement de la médecine itinérante » a indiqué Guy Patrick Obiang.