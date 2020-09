Gabon: remise des prix aux lauréats du concours des talents numériques

C’est dans les locaux de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) que le programme les classes culturelles numériques du Gabon a remis ce 1er septembre 2020 les prix du concours national des talents numériques. Placé sous le thème « Jeunesse engagée et contributive : Je sensibilise ma communauté », ce concours a permis de récompenser au total 25 lauréats, sur une centaine de jeunes candidats ayant pris part à cette première édition spéciale Covid-19.

Lancé le 25 juillet dernier à l’initiative de l’agence de conseil en communication globale Blanc Cristal, le concours national des talents numériques a livré sa première cuvée. Au total, 25 enfants et jeunes adultes ont été récompensés. Ces derniers se sont fait distinguer par des projets pertinents qui conjuguent avec l’esprit dudit concours. Lequel avait pour ambition de sensibiliser au respect des gestes barrières édictés pour lutter contre la Covid-19.

En effet, selon Blanc Cristal, le challenge consistait à proposer sur format numérique un message de sensibilisation à la Covid-19. Les candidats étaient ainsi appelés à présenter des vidéos de slam, poésie, des bandes dessinées virtuelles, des sites internet et applications mobiles, entre autres, susceptibles de sensibiliser les communautés locales et les jeunes.

Au nombre des projets présentés et récompensés, on note entre autres, une application mobile de géolocalisation de sites de dépistage de la Covid-19, une bande dessinée d’explication de gestes barrières présentée par un jeune garçon autiste, un site internet dédié à la Covid-19. Mention spéciale à un groupe constitué de jeunes malvoyants et malentendants qui a présenté un film sur la sensibilisation aux gestes barrières .

Afin d’encourager l’ingéniosité de ces jeunes talents, de nombreux lots composés entre autres d’ordinateurs portables, de smartphones, box internet, blocs notes ont été distribués aux lauréats selon le projet présenté. Mais ce n’est pas tout. Les plus âgés ont notamment bénéficié de stages de formation dans différentes entreprises par ailleurs partenaires de l’événement, telles qu’Airtel Gabon, Gabon 24, l’Aninf et la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing).