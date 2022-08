Gabon: remise des lots aux 3 lauréats du 5ème tirage au sort «NSIA Épargne Plus»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La cérémonie de remise des lots aux trois heureux lauréats tirés au sort de la cagnotte « NSIA Épargne Plus » s’est déroulée ce jeudi 11 août 2022 au siège de NSIA Gabon. Occasion pour les heureux gagnants des 3 chèques dont un d’une valeur de 500 000 francs CFA et deux de 250.000 francs CFA, de remercier le groupe NSIA représenté par Dick Léon Renombo, auditeur interne, du chef de service Corporate, Tiburce Tsouka et de Roméo Goli Bomisso le Directeur Technique et commercial représentant le Directeur Général de Nsia Vie Assurance.

Comme annoncé, la cérémonie officielle de remise de lots aux gagnants du tirage au sort NSIA Épargne Plus, a bien eu lieu ce jeudi 11 août 2022 en présence des responsables de NSIA Gabon, en l’occurrence par Dick Léon Renombo, auditeur interne, du chef de service Corporate, Tiburce Tsouka et de Roméo Goli Bomisso le Directeur Technique et commercial représentant le Directeur Général de Nsia Vie Assurance et de Me Donald Ndong Angounou, du cabinet d’huissier de justice de Me Ntchoreret. Tous présents, les lauréats ont pu toucher du doigt leurs récompenses.

Pas indifférents face au geste réalisé par leur assureur, les heureux gagnants ont tour à tour remercié NSIA pour l’attention particulière à leur endroit. « Je remercie NSIA pour avoir pensé à nous, sa clientèle. Je suis ému et exhorte les autres à faire comme nous », a déclaré Olivier Ndembi, un des lauréats. Même son de cloche de la part de Antonin Alounga Baudouin et Guy Blaise Sombo qui ont loué le professionnalisme des équipes de NSIA. « C’est une surprise pour nous surtout à l’orée de la prochaine rentrée scolaire et ça fait vraiment plaisir. C’est une grâce pour nous, je suis agréablement surpris et heureux »a déclaré l’un des lauréats.

En réaction, Dick Léon Renombo, l’auditeur interne représentant le Directeur général de Nsia Assurances Gabon, a rappelé la portée de cette offre inédite. « C’est pour nous un plaisir de rendre heureux nos clients en récompensant leur fidélité. C’est ce qui a été matérialisé aujourd’hui pour la remise de ces lots aux gagnants de ce tirage NSIA Épargne plus. Un produit qui en est à son 5ème tirage et qui offre la possibilité aux souscripteurs de bénéficier d’un revenu supplémentaire », a-t-il déclaré.

Lancé le 15 mai 2019, le produit « NSIA Epargne Plus » permet de prévoir les dépenses futures à fonds propres stockés. Pour être éligible au prochain tirage, il suffit de remplir des conditions cumulatives. Il s’agit notamment de souscrire à un contrat avec une prime à partir de 10 000 Fcfa par mois mais aussi d’être à jour de ses cotisations avant le tirage. Rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre 2022 afin de découvrir les prochains lauréats.