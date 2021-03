Gabon: relance des activités de la SGTP Mines après la délivrance de son permis

C’est un ouf de soulagement que peuvent pousser les employés de la Société gabonaise de travaux publics Mines (SGTP), entreprise dont le promoteur est Hervé-Patrick Opiangah et qui intervient dans l’exploitation du gravier à Mounana dans la province du Haut-Ogooué. En effet, après plusieurs mois d’attente la direction générale des Mines et de la Géologie a procédé au renouvellement de son permis d’exploitation actant de ce fait la reprise de ses activités.

Si il y a quelques semaines encore une épée de Damoclès du chômage pesait sur la quasi-totalité des employés de cette entreprise, du fait du non renouvellement de son permis, ces derniers sont désormais tirés d’affaires. Une sortie de crise rendue possible après l’octroie par la direction générale des Mines et de la Géologie du permis d’exploitation de l’entreprise.

Une information qui a d’ailleurs été confirmée par le site d’information Gabonlogistics. « Le permis d’exploitation nous a finalement été renouvelé par le ministère des Mines que nous remercions au passage pour sa célérité et pour la sincérité de sa démarche en nous délivrant ce document que la SGTP Mines a obtenu après avoir satisfait à toutes nos obligations légales », a-t-il confié.

Ainsi, c’est près d’une centaine d’employés de la Société gabonaise de travaux publics Mines qui peuvent reprendre leur activité dans la quiétude. Pour rappel, en février dernier, les employés de ladite entreprise craignaient leur mise au chômage sans rémunération, du fait du non renouvellement du permis d’exploitation. Une situation qui avait conduit le directeur général des Mines et de la Géologie, M. Boulingui-Boulingui a rassuré ces derniers par le traitement diligent de la demande de la société.