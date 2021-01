Gabon: Régis Massimba prend sa retraite du petit écran

C’est une figure emblématique du petit écran gabonais qui a quitté la télévision ce vendredi 8 janvier 2021. Régis Massimba, de son nom de scène, le Quiz Master Iboga Power, présentateur TV et chef d’orchestre de l’émission Ça Se Passe Ici, présenté sur Télé Africa, tire sa révérence et prend sa retraite après près de 30 ans d’animation et d’émission.

A l’orée de ses 53 ans, Régis Massimba, maître de cérémonie et présentateur vedette de l’émission Ça Se Passe Ici sur Télé Africa prend sa retraite lâche le micro. L’homme fait partie de l’histoire du showbiz gabonais. Pour preuve, il aura contribué au lancement d’un panel d’émissions qui ont émerveillé et tenu les Gabonais en haleine dans les années 90 ainsi qu’au début des années 2000. On pourrait citer pour le plaisir des anciens, le Bath Power Show, le Bath Power Quizz, le School Quizz, la Fièvre du samedi soir, entre autres.

On se souvient encore de ses différentes prestations au Comité Miss Gabon (Comiga), organisation au sein de laquelle il a pendant longtemps assuré le secrétariat. Regis Massimba, est sans doute resté la voix qui raisonne dans l’esprit de l’opinion lorsqu’on se commémore le concours pour l’élection de la plus belle femme du Gabon. Avec son éloquence, le jeu d’animateur dont il maîtrise si bien les codes et qui témoigne de son expérience, il a contribué au rayonnement dudit concours.

Pour la nouvelle génération d’animateurs et présentateurs, Régis Massimba est indéniablement une « légende ». Exemple pour les uns, mentor pour les autres et père pour certains, il aura donné du peps à plusieurs d’entre eux, à l’instar de Charly Tchatch, de Bethel Ogandaga, ou même de Stéphane Biveghe. Lesquels n’ont pas manqué de le célébrer en lui rendant des hommages vivant sur leurs différents comptes sur les réseaux sociaux.Régis Massimba met un terme à sa carrière à la télé, mais pas un terme à sa vie. « La vie commence à 50 ans », dit le titre d’un livre de Georges Barbarin. A près de 53 ans, le Quizz Master Iboga Power va certainement voguer vers de nouveaux horizons et tenter de nouvelles expériences. L’avenir nous le dira.