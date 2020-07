Gabon: «Régénération et revitalisation» au centre de la nouvelle vision du PDG

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée ce samedi 18 juillet par David Ella Mintsa et trois autres conseillers membres, porte-parole du parti que le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais (PDG) a fait le point de la mise en oeuvre des objectifs fixés de la nouvelle politique prônée par le distingué camarade Président Ali Bongo Ondimba. Une vision axée et construite autour du duo « Régénération et revitalisation » du parti de masse.

Ce sont tour à tour les conseillers membres et porte parole du parti, David Ella Mintsa, Junion Ndong Ndong, Donatien Lhye Dioumy Moubassango et Stéphane Iloko qui à l’occasion d’une conférence de presse animée à leur siège sis à Louis dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, ont décliné les avancées réalisées par le PDG dans la mise en oeuvre des objectifs de « Régénération et revitalisation » qui caractérisent la nouvelle vision du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, du reste président du Parti démocratique gabonais (PDG).

Comme l’a rappelé en amont de son propos, David Ella Mintsa, c’est en considération des « hautes orientations du Distingué camarade Président qui prône une autre orientation visant à rendre compte de l’action politique au sein du parti » que le directoire du Parti démocratique gabonais s’est résolu à faire le point de ses activités aux fins de rendre effectifs et visibles les efforts consentis pour traduire en acte cette vision du chef du parti.

C’est en effet sous l’impulsion de son Secrétaire général Eric Dodo Bounguendza, que le Parti démocratique gabonais (PDG) a accompagné la vision du chef de l’Etat par la matérialisation des axes d’intervention suivant « l’implication du PDG dans la lutte contre la Covid-19, la promotion de la vision politique du Distingué camarade et l’appui au gouvernement et enfin, la mise en oeuvre de la feuille de route pour une organisation adaptée aux nouveaux enjeux du parti », a indiqué le conseiller membre, porte parole David Ella Mintsa.

S’expliquant sur les différents axes d’intervention, les conseillers membres et porte parole du PDG on informé l’opinion de ce que s’agissant de l’implication du parti dont ils défendent les idéaux dans la lutte contre la Covid-19, le secrétariat exécutif a procédé à « la remise d’une dotation d’une valeur d’un million de Francs CFA » aux fins de répondre à l’appel de solidarité face au coronavirus lancé par le gouvernement. A cette action vient se greffer, « un important don de 40 000 masques de protection destinés aux Gabonais de toutes les couches sociales » auquel viendront s’ajouter très prochainement, 10 000 masqués alternatifs confectionnés par les femmes de l’UFPDG ».

S’agissant, de l’axe relatif à la vision du distingué Camarade, le conseiller membre et porte parole du parti Junior Ndong Ndong, a souligné l’apport des parlementaires du Parti démocratique gabonais (PDG) dans « le cadre de la procédure législative ayant abouti à l’adoption de la loi de finances rectificative et de la révision du Code pénal gabonais », a-t-il souligné.

En ce qui concerne, la mise en oeuvre de la feuille de route du Secrétariat exécutif, le Parti démocratique gabonais (PDG) par le truchement de ses conseillers membres et porte parole, a informé avoir réalisé de façon concrète des actions relatives à la « mise en place de la chancellerie du Parti, à la reprise et l’intensification du dialogue politique avec les partis amis et alliés », deux actions qui s’accompagnent par le lancement dans les fédérations étrangères PDG du duo « Régénération et revitalisation », ont-ils annoncé.