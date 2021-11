Gabon: rechargez votre compteur Edan à distance grâce à Orema

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus d’un an après l’avènement du covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement. Priorisant le digital, un large déploiement des activités numériques des sociétés et une recrudescence des applications et solutions numériques ont été lancés. C’est dans cette optique que Birane Ndiaye a lancé Orema solution, la gestion à distance de son compteur Edan.

OREMA est une application mobile qui permet de gérer à distance, à partir de son smartphone, le compteur prépayé Edan. Concrètement, l’utilisateur a la possibilité de consulter son solde, de recharger son compte et de surveiller en temps réel sa consommation d’énergie. Le tout étant la gestion de son compteur via le mobile.

En août 2021, Orema en collaboration avec la Société d’électricité et d’eau du Gabon(SEEG) a procédé à l’installation du premier compteur Edan intelligent dans un domicile de la capitale gabonaise. Ils sont également en cours de déploiement sur 100 foyers répartis entre Libreville et Port-Gentil. L’application a été sélectionnée au programme de Tony Olumelu qui soutient les entreprises africaines.

A noter que le lancement de cette application intervient dans un contexte de développement accru du numérique. Une véritable aubaine pour les associations et entrepreneurs gabonais qui leur permettra de continuer leurs activités en cette période de crise sanitaire liée au covid-19. Orema fait ainsi partie des start-ups gabonaises bénéficiant de l’accompagnement de la Société d’incubation numérique du Gabon(SING).