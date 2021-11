Gabon: réception de matériel pour lutter contre les catastrophes naturelles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Gabon a offert au ministère de l’Intérieur du matériel visant à lutter contre les catastrophes naturelles. Ces équipements devraient pouvoir aider les agents dudit ministère à intervenir lorsque des catastrophes naturelles surviennent.

C’est le directeur du cabinet du ministre de l’Intérieur, Séraphin Ibouanga, qui a reçu des mains du représentant résidant de l’OMS Gabon, Dr. Bagayoko Magaran Monzon, ce lot de matériel destiné à prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles. « Cet appui symbolique, catalytique, témoigne tout simplement de la volonté de l’OMS et du système des Nations-unies de faire de la riposte et de la prévention et la réduction des risques de catastrophes une priorité », a indiqué le Dr. Bagayoko Magaran.

Le don concerne entre autres, des ordinateurs portables, des onduleurs, vidéoprojecteurs, imprimantes, appareils photos, clés USB. Le Gabon est très peu confronté aux catastrophes naturelles. Mais avec les changements climatiques qui exposent le pays à des risques importants, comme l’a annoncé le ministre des Eaux et Forêt, de la Mer et de l’Environnement, le Pr. Lee White, notre pays veut se préparer en renforçant ses capacités de réponse aux catastrophes naturelles.

L’OMS soutient le Gabon dans divers secteurs, y compris dans la gestion des catastrophes naturelles. Le matériel réceptionné devrait être mis à la disposition de la commission nationale multisectorielle qui œuvre en faveur de la prévention et la réduction des risques de catastrophes.