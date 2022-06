Gabon: Réagir décline ses propositions de réforme du système électoral

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 29 juin 2022 le siège du parti pour la Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction (Réagir) à servi de cadre à la présentation de son mémorandum sur les réformes électorales. Des réformes indispensables pour un processus électoral apaisé, crédible et honnête afin d’éviter les violences enregistrées à chaque scrutin.

Lors de cette rencontre, le président de cette formation politique François Ndong Obiang à dresser un tableau sombre de la situation socio-économique du pays ces dernières années. Des maux perceptibles entre autres par « la faillite quasi généralisée des principales institutions régaliennes à l’instar de la CNSS et de la CNAMGS; l’état de grève permanent; la misère et la pauvreté endémique où la dégradation drastique des services sociaux de base ».

C’est donc pour mettre un terme à ces maux que le Parti Réagir a préconisé l’alternance politique, démocratique qui selon lui passe par « l’éviction du système PDG ». « Voilà pourquoi nous demandons de façon pressante et urgente des assises politiques nationales pour revisiter le dispositif électoral afin de garantir une alternance démocratique apaisée », a indiqué François Ndong Obiang.

Ainsi, au nombre des propositions contenues dans son mémorandum, le secrétaire exécutif Jean Valentin Leyama a cité entre autres la révision des ordonnances n°00003/PR/2018 du 26 janvier 2018 portant fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune; l’audit indépendant de la liste électorale, l’interconnexion de tous les kits d’enrôlement; la suppression de l’usage de l’acte de naissance et jugement supplétif lors de la confection de la liste électorale; la révision de la durée de campagne à chaque catégorie d’élection ou encore la modification de l’article 54 nouveau en remplaçant la carte d’électeur simple par la présentation d’une carte d’électeur codifiée QR.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris