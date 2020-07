Gabon: RDV Tour désormais en ligne pour la promotion du tourisme

C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue le jeudi 16 juillet 2020 dans un hôtel de la place que l’agence de tourisme RDV tour a présenté le site Web qu’elle a mis en place. Selon Arnaud Ikango, manager associé, la dématérialisation de leurs services a pour objectif de permettre à sa clientèle de pouvoir bénéficier des packages de découverte touristique proposés à distance et à des coûts raisonnables.

C’est en présence du directeur général du tourisme Joseph Ebang Essono et du Directeur général de l’agence gabonaise de tourisme (Agatour) Christian Mbina que les équipes de l’agence touristique RDV Tour a fait la présentation succincte de leur nouvelle offre. Il s’agit du site Web devant permettre aux épris de découvertes de pouvoir profiter des packages offerts par Airtel money, visa, PayPal et ce, à toute heure.

Occasion pour le directeur général du tourisme d’exprimer son ressentiment. « Je dois dire que je suis satisfait car nous avons un site Web qui permet d’avoir toutes les offres touristiques qu’offre le Rdv tour mais encore plus le Gabon. Nous exerçons ensemble depuis 2016 et notre engagement à soutenir ce partenaire sérieux au secteur du tourisme est sans faille », a souligné Joseph Ebang Essono. Même son de cloche de la part du directeur général de l’Agatour qui n’a pas manqué de louer la capacité de cette agence à proposer ses services à l’international.

Pour information, Rdv Tour est une agence de tourisme créée depuis 2016 avec pour mission principale la promotion de la destination Gabon et du patrimoine culturel via la découverte des sites historiques. En 3 ans, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 32 millions de FCFA pour un total d’un peu plus de 312 touristes reçus de 20 pays différents. Il va sans dire qu’avec ce site, Rdv Tour vise à redynamiser un secteur fortement frappé par la crise sanitaire liée à la Covid-19.