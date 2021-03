Gabon-RDC: Patrice Neveu dévoile la liste des Panthères

En prélude au deux dernières sorties des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, le sélectionneur national a rendu publique via la Fédération gabonaise de football la liste de 24 joueurs appelés pour ces rencontres comptant pour la 5ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Les gardiens

Mfa Mezui Anthony

Amonome Jean-Noël

NZE Donald

Les défenseurs

Ecuele Manga

Pallun Lloyd

Nguéma Gilchrist

Obissa Sidney

Obiang Johan

Watcher Yohan

Akue Assoumou

Oyono Anthony

Milieux

Poko Biyogho

Lemina Mario

Ngouali Serge

Kanga Guelor

Ndong Didier

Bongo Mbourou

Attaquants