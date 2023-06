Gabon-RDC : Panthères menées à la mi-temps à Franceville 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposées République démocratique du Congo (RDC) pour le compte de la 5eme journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, les Panthères du Gabon sont menées à la pause. Aaron Tshibola a donné l’avantage à la 33ème minute aux Léopards sur un coup de tête rageur.

C’est dans une ambiance survoltée qu’Amin Oumar, arbitre égyptien, a donné le coup d’envoi de ce match décisif pour la qualification en Côte d’Ivoire. Les deux entraîneurs ont aligné leurs meilleurs 11 pour une nuit des étoiles. Le public venu en masse ne sera pas déçu.

45 minutes de maladresse devant le but !

Dès les premières minutes, les Panthères du Gabon ont pris d’assaut la défense congolaise. Chancel Mbemba, moins véloce, rencontre toutes les peines du monde pour contrer les offensives gabonaises. D’ailleurs sur une incompréhension avec son gardien, le roc phocéen offre un pont d’or à Denis Bouanga.

Nous jouons la 14ème minute. Mais l’attaquant de Los Angeles FC de loupe. Une frappe trop appuyée qui s’envole dans le ciel de Franceville. Score nul. 16eme minute endormie avant une deuxième action quasiment décisive. Seul devant Lionel Mpasi, Lloyd Palun manque le cadre. Le stade est en feu.

Le réalisme froid de la RDC cloue le Gabon

Erreur de naïf, aussitôt corriger par le plus adroit. En effet, moins de 3 minutes après avoir loupé l’immanquable, les Panthères du Gabon se font chicotter par le Léopards. C’est Aaron Tshibola qui s’en charge sur un coup de pied arrêté. Le stade de rénovation est triste. La maladresse de Kartoum les poursuit.

Malgré des fulgurances, les deux équipes ne vont pas faire bouger le score. Sébastien Desabre et ses poulains réalisent pour l’heure le coup parfum. Patrice Neveu et ses joueurs devront concrétiser leurs actions pour espérer inverser la tendance et arracher la victoire. Laquelle serait synonyme de qualification.