Gabon-RDC: les Panthères évoluant en Europe attendues ce 23 mars à 14 heures

Après avoir pu bénéficier d’une « exemption de septaine » leur permettant de rejoindre la sélection nationale pour affronter les Léopards de RDC et les Palancas Negras d’Angola respectivement les 25 et 29 mars prochain, les Panthères évoluant en France et dans le reste de l’Europe, rallieront Libreville cet après midi. Selon nos informations, les joueurs prendront dans un premier temps leurs quartiers dans un hôtel au nord de Libreville, avant de débarquer à Franceville.

Comme annoncé ce samedi par le ministre des Sports Franck Nguema, les Panthères du Gabon devraient finalement rallier Libreville, la capitale gabonaise, ce mardi 23 mars en début d’après-midi. Ainsi, sauf surprise de dernière minute, Didier Ibrahim Ndong, Bruno Ecuele Manga, Denis Bouanga, Kanga Guelor and Co, devraient rejoindre leurs coéquipiers dans une tanière déjà bouillante.

En effet, en dépit de l’absence notable du gardien titulaire Anthony Mfa Mezui testé positif à la Covid-19, Patrice Neveu devrait pouvoir compter sur le reste de son équipe type pour ces deux rencontres déterminantes dans l’optique de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 au Cameroun. Le sélectionneur qui a déjà pu rejoindre la capitale après un test négatif, devrait donc pouvoir préparer cette rencontre sereinement.

A noter que Pierre Emerick Aubameyang qui a pour sa part affrété un jet privé, est selon nos informations déjà présent à Libreville aux côtés notamment de Dalian Toung Allogho, gardien de Bouenguidi Sport qui devrait protéger les cages des Panthères pour ces deux rendez-vous cruciaux.