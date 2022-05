Gabon: rattrapé à Oyem, après avoir agressé une gérante à Libreville 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jean Eudes Obame, un compatriote à la trentaine révolue a récemment été interpellé par les éléménts de la Direction générale de recherches (DGR) de la ville d’Oyem. Il lui est reproché d’avoir agressé à l’aide d’une bouteille cassée la propriétaire d’un bistrot dans un quartier de Libreville, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés dans un débit de boisson dans un des quartiers de la commune de Libreville. Ce jour-là, Jean Eudes Obame serait allé prendre un verre. Après avoir ingurgité plusieurs litres d’alcool, ce dernier ivre, aurait engagé une joute verbale avec la propriétaire du bar et la gérante.

Jean Eudes Obame ne supportant pas d’être pris à partie par les deux femmes aurait exprimé son courroux. Ce dernier se serait emparé d’une bouteille qu’il aurait cassée et l’aurait enfoncée dans le cou de la gérante avant de prendre la fuite. La victime quant à elle se serait écroulée et aurait été conduite dans une structure hospitalière. Fort heureusement, elle aurait pris en charge à temps et son pronostic vital n’a pas été engagé.



Alertés, les services judiciaires vont lancer un avis de recherche afin d’appréhender le fugitif. Une enquête sera diligentée, laquelle va mener à l’interpellation de Jean Eudes Obame par les éléments de la Direction générale de recherches dans un quartier de la ville d’Oyem. L’indélicat est pour le moment gardé à vue dans les locaux de des pandores et sera présenté dans les prochains jours devant le procureur de la République afin qu’il réponde de son acte devant la justice.