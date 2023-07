Gabon : quid des résultats du concours de l’arrondissement le plus propre ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé le vendredi 30 décembre 2022 par le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha, le concours national de l’arrondissement le plus propre avec à la clé une enveloppe de 500 millions de FCFA pour le vainqueur semble avoir été rangé dans les placards. En effet, 3 mois après la fin dudit concours auquel ont pris part 28 arrondissements du pays, les résultats sont toujours attendus.

Placé sous le thème du « Prix de l’arrondissement le plus propre, vert et résilient du Gabon », ledit concours doté d’une enveloppe de 500 millions de FCFA devait se dérouler de janvier à mars. Ainsi, il était question que les 28 arrondissements que comptent les 9 provinces du pays rivalisent d’ingéniosité, de talent et d’ardeur pour mériter la cagnotte mise en jeu.

Il faut souligner que le processus d’évaluation devait se faire de manière continue. Lambert Noël Matha assurait d’ailleurs que ce processus devait se tenir en deux phases, notamment une pré-évaluation technique effectuée par un panel d’experts sur le terrain, puis une évaluation finale faite par un jury international sélectionné par le CGLU-Afrique.

Les résultats du concours de l’arrondissement le plus propre attendu

Initié dans le but de rendre plus salubres les villes du pays et Libreville en particulier, le concours de l’arrondissement le plus propre s’est achevé officiellement au mois de mars dernier. À ce jour, aucun communiqué des ministres de l’Intérieur et des collectivités locales n’a fixé t la date de publication des résultats.

Ayant concouru sur la base de leurs propres moyens, les mairies des 28 arrondissements se demandent à quand les résultats. D’autant plus que le mandat des élus locaux tire progressivement à sa fin et personne ne sait s’il sera toujours en poste après les élections prévues pour le 26 août prochain.