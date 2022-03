Gabon: quid de la réhabilitation des centres médicaux à l’intérieur du pays?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 7 octobre 2021, le ministre de la Santé avait lancé les travaux de réhabilitation de huit centres médicaux de l’intérieur du pays, financés par l’Agence française de développement (AFD). Estimés à une durée de 10 mois, quid du bilan à mi-parcours de ces différents chantiers censés transformer ces structures réhabilitées en hôpitaux départementaux?

Lors de la session du Conseil de ministres du 10 mars dernier, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a exprimé ses attentes aux membres du nouveau gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda II. En effet, le président de la République veut « un gouvernement d’action et de solutions. Et des ministres sur le terrain ! ». Ainsi pour dire qu’Ali Bongo Ondimba attend surtout la matérialisation des chantiers lancés et envisagés par l’appareil gouvernemental dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT) censé améliorer significativement et rapidement les conditions de vie des populations.

Un challenge qui pèse désormais comme une épée de Damoclès sur la tête des membres du gouvernement appelés à la performance. Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ne fait pas exception. À travers le chantier de modernisation de huit centres de santé à l’intérieur du pays lancé le 7 octobre 2021, le chef de l’Etat veut résoudre « le déséquilibre qui existe aujourd’hui entre Libreville et le reste du pays », mais surtout « rendre accessible l’accès aux soins « de santé de qualité partout sur le territoire national ».

La réhabilitation concerne les centres de santé d’Ovang, Mbadi, Léconi, Okondja, Mitzic, Medouneu, Fougamou et Ndendé. 5 mois depuis le lancement, l’opinion se questionne sur le bilan à mi parcours de ces travaux estimés à 32 milliards de FCFA. Des travaux qui devraient transformer ces centres de santé en hôpitaux départementaux.