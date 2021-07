Gabon: quelques scanners QR code pour authentifier les laissez-passer

C’est à la faveur d’une cérémonie organisée le mardi 22 juin 2021 à la place d’armes du camp de gendarmerie de Gros-Bouquet que l’amiral Gabriel Mally Hodjoua, secrétaire général du ministère de la Défense nationale a procédé à la remise de kits QR code aux différentes forces de l’ordre déployées sur les check-points. Un dispositif comprenant quelques téléphones et box WiFi devant permettre de faciliter l’identification et l’authentification des autorisations spéciales de circuler aux heures de couvre-feu alors que les laissez-passer délivrés jusqu’à lors ne sont toujours pas dotés de QR code.

Identifier et authentifier les autorisations spéciales de circuler aux heures de couvre-feu, c’est l’objectif visé par le ministre de la défense Michael Moussa Adamo. Pour ce faire, une importante dotation a été faite par l’amiral Gabriel Mally Hodjoua, de secrétaire dudit Ministère en lieu et place du ministre empêché. Ce sont les commandants en chef de corps armés qui ont réceptionné des kits QR Code composés de téléphones et de box WiFi.

Dans son discours circonstanciel, le représentant du ministre de la défense a décliné les objectifs de cette fourniture en matériels. « Le ministre de la Défense a voulu améliorer la qualité du travail des Forces de défense et de sécurité au niveau des check-points. Ces kits vont certainement apporter beaucoup plus d’efficacité dans l’action de Forces de défense et de sécurité », a-t-il l’amiral Gabriel Mally Hodjoua.

Selon ce haut gradé de la hiérarchie militaire ce dispositif permettra concrètement de « de déceler tous les cas de fraude et de faire en sorte que l’opération Hippocrate puisse se dérouler dans les meilleures conditions ». Une véritable innovation pour les agents de forces de sécurité et de défense qui s’arriment ainsi à la technologie pour optimiser leurs services. Bien que ces quelques kits soient mis à leur disposition alors que les usagers demandeurs de laissez-passer ne sont toujours pas dotés des documents administratifs avec QR code.