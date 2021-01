Gabon: quatre plateaux sportifs réhabilités par l’ONDSC à l’UOB

En présence des ministres de l’Éducation nationale et des Sports, Joannick Ngomo Obiang, directeur général de l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), a inauguré ce lundi 25 janvier 2021, les quatre plateaux sportifs réhabilités par son entité. Nichés en plein coeur de l’Université Omar Bongo (UOB), ces plateaux sportifs réunissant aussi bien le basketball, que le volley ou encore le football, s’inscrivent dans la droite ligne de l’ambition de l’ONDSC de développer le sport de masse.

Abandonnés pendant de longues années, les plateaux sportifs de l’Université Omar Bongo Ondimba (UOB) de Libreville viennent d’être réhabilités. Réalisés par l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), ces travaux ont été inaugurés ce lundi 25 janvier 2021 par le directeur général de cette entité Joannick Ngomo Obiang, en présence du ministre des Sports Franck Nguema et son collègue de l’Enseignement supérieur Pr. Patrick Mouguiama Daouda.

En effet, effectués dans le cadre de la mise en œuvre de programme visant à rendre le Sport accessible à tous et sur toute l’étendue du territoire, ces travaux qui ont permis de remettre sur pied pas moins de quatre plateaux sportifs omnisports, constituent une étape de plus franchie par l’ONDSC qui on le rappelle, a déjà livré ceux du PK7 et de la SNI Likouala notamment.

Rappelant la « nécessité de développer dans chaque localité du pays les infrastructures sportives de proximité et libres d’accès aux populations », Joannick Ngomo Obiang a d’ailleurs insisté, dans son propos, sur l’importance de ces infrastructures dans le développement et l’épanouissement de la jeunesse. Entre réhabilitation et construction de ces infrastructures, celui qui est à la tête de cet organisme depuis moins de deux ans, a donc déjà su satisfaire le grand nombre.

A noter que dans les prochaines semaines, trois nouveaux plateaux devraient sortir de terre, avant que d’autres ne voient le jour notamment à l’intérieur du pays. Créée pour satisfaire les besoins des jeunes et des moins jeunes en termes de Sport et de Culture, l’ONDSC est donc en passe de réussir son pari, en mettant à la disposition du grand public, des infrastructures aux normes.