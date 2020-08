Gabon: quand la célébration du 17 août foule aux pieds les mesures gouvernementales

La célébration avec faste du 60ème anniversaire de l’accession du Gabon à l’indépendance pourtant officiellement annulée pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19 a quand même été marquée par plusieurs écueils sur l’application des gestes barrières. En effet, contre toute attente, les bars étaient noirs de monde avec pour mode de communication les embrassades et le non–port du masque et ce, jusqu’à des heures non autorisées.

Alors qu’il avait prononcé son discours habituel dans lequel il ne manquait pas de rappeler le combat que livre le Gabon contre la Covid-19, le président de la République semble avoir prêché dans le vide. Et pour cause, en dépit de l’annulation des festivités inhérentes au 60ème anniversaire de l’accession à la souveraineté internationale, les populations en ont fait qu’à leur tête: fêtes en famille sans respect des restrictions gouvernementales sur les rassemblements de moins de 10 personnes et absence remarquée de masques sur les visages.

Sur la voie publique, notamment sous l’échangeur des charbonnages, dans le 1er arrondissement de Libreville, plusieurs personnes se sont permis des embrassades chaleureuses et ce, devant les agents postés dans les environs. Une situation qui a rappelé l’ambiance d’avant la crise du coronavirus. Que dire des bars et autres espaces de vente de boissons? Plus de places assises, la clientèle étant abondante jusqu’au-delà de 22 heures. Au mépris flagrant du couvre-feu.

Il va sans dire que la célébration du 17 août a particulièrement méconnu les règles sanitaires. Un état de fait qui traduit le ras-le-bol des populations qui viennent de voir l’état d’urgence prolongé pour une durée de 45 jours. D’ailleurs, si la situation n’est pas prise en compte par les autorités publiques compétentes, elle peut considérablement affaiblir la riposte contre la pandémie.