Gabon : Putsch en perspective de Simplice Ibouanga pour la présidence de l’ARENA

Alors que la plupart des formations politiques en compétition dans les élections générales du 26 août 2023 s’activent pour espérer engranger le maximum de sièges à la députation, du côté de l’Alliance pour la renaissance nationale (ARENA), c’est la crise de leadership qui prévaut. C’est en tout cas ce qui ressort du point de presse tenu ce 16 août 2023 par le secrétaire général du parti, Simplice Ibouanga, qui convoque un congrès afin de désigner un nouveau président du parti.

Le torchon brûle entre le secrétaire général de l’ARENA Simplice Ibouanga et le président du parti Richard Moulomba Mombo. D’après les explications données ce 16 août par le secrétaire général du parti au cours d’un point de presse, « l’arrogance, le mépris et le non-respect des statuts du parti » manifestés par Richard Mounomba Mombo, seraient à l’origine de la fissure.

La gouvernance du parti à l’origine de la rupture

Alors que la coutume au sein de l’Alliance pour la renaissance nationale voudrait que le parti organise un congrès en vue d’apporter son soutien à un candidat de l’opposition à la présidentielle, le mutisme du président du parti à ce sujet n’a visiblement pas été du goût du secrétaire général. En effet, la demande formulée par ce dernier à Richard Moulomba Mombo afin de solder cette question cruciale pour le pays, aurait entre autre été à l’origine de son éviction du parti.

Ainsi, selon Simplice Ibouanga, il aurait été démis de ses fonctions, seulement quelques heures après avoir adressé une correspondance au président du parti Richard Moulomba Mombo, demandant l’organisation d’un congrès en vue de faire le bilan sur la gouvernance du parti, et désigner le candidat qu’il soutiendra à la Présidentielle du 26 août 2023. Une attitude qu’il a qualifiée de « méprisante et arrogante » et qui aurait contribué à renforcer l’isolement de Richard Moulomba Mombo parmi les cadres du parti.

Simplice Ibouanga pour un changement de visage à la tête de l’ARENA

La sortie médiatique, aux allures d’une révolution de palais, du secrétaire général de l’ARENA et candidat aux élections législatives au 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, vise ni plus ni moins qu’à se faire plébisciter par le bureau politique, afin de prendre la tête du parti. Une ambition que Simplice Ibouanga n’a pas cachée devant la presse.

« C’est fort de ce comportement aux antipodes de la démocratie et du vivre ensemble que j’ai convoqué les membres du bureau politique à s’engager, pour l’organisation d’un congrès conformément aux dispositions des articles 1, 6, 18 et 52 des statuts de l’ARENA ». Un congrès dont la date est fixée au vendredi 18 août et pour lequel il se dit candidat afin a-t-il dit de « mettre fin au pilotage à vue dont souffre notre formation politique ».